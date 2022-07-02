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Giriş Tarihi: 2.7.2022 23:21 Son Güncelleme: 3.7.2022 00:05

HSK üyesi Cumhur Şahin’in mutlu günü

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
HSK üyesi Cumhur Şahin’in mutlu günü

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Cumhur Şahin’in kızı Zeynep, İsa Kuzu’nun oğlu Furkan ile dünya evine girdi. Zeynep ve Furkan’ın nikah merasimlerine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Adalet eski Bakanı ve Yargıtay üyesi Kenan İpek, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve çok sayıda misafir katıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Cumhur Şahin'in kızı Zeynep, İsa Kuzu'nun oğlu Furkan ile dünya evine girdi.

Ankara'da gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gösterilen düğüne, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Adalet eski Bakanı ve Yargıtay üyesi Kenan İpek, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökçen, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek ve çok sayıda misafir katıldı. Çifti bu mutlu günlerinde, aileleri, arkadaşları ve yakınları da yalnız bırakmadı.



Çiftin nikah şahitliklerini ise, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptı.

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HSK üyesi Cumhur Şahin’in mutlu günü
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