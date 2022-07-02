HSK üyesi Cumhur Şahin’in mutlu günü

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Cumhur Şahin'in kızı Zeynep, İsa Kuzu'nun oğlu Furkan ile dünya evine girdi.
Ankara'da gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gösterilen düğüne, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Adalet eski Bakanı ve Yargıtay üyesi Kenan İpek, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökçen, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek ve çok sayıda misafir katıldı. Çifti bu mutlu günlerinde, aileleri, arkadaşları ve yakınları da yalnız bırakmadı.
Çiftin nikah şahitliklerini ise, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptı.