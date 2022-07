Hukuk taban puanları 2022! ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile Hukuk fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020

2019

2018 Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı

Sırası

2021

2020

2019

2018 Taban

Puanı

2021

2020

2019

2018 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 25+0

29+0

18+0

18+0 25

29

18

18 49.560

19.800

21.238

18.500 348,92323

416,29729

405,45759

399,19452 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 12+0

14+0

14+0

15+0 12

14

14

15 61.426

34.900

41.709

43.900 340,85658

401,05147

384,82516

370,74998 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 128+0

147+0

134+0

132+0 71

105

134

132 Dolmadı

—

107.701

92.900 Dolmadı

—

344,25680

337,42974 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 19+0

19+0

13+0

12+0 19

19

13

12 207

189

110

61 487,29209

523,14489

523,04254

530,39128 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk

(Fransızca) EA 25+1

25+1

25+1

25+1 26

26

26

26 213

90

89

98 486,66416

530,91347

526,31886

522,99845 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 24+0

24+0

16+0

20+0 24

24

16

20 359

250

125

142 474,64411

519,88096

521,01161

516,03626 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 15+0

15+0

11+0

10+0 15

15

11

10 599

438

398

208 462,34438

512,16575

501,19208

509,08979 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk

(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) EA 10+0

10+0

10+0

— 10

10

10

— 602

443

880

— 462,24567

512,04939

484,65254

— YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 16+0

17+0

15+0

18+0 16

17

15

18 939

818

595

499 451,51435

500,03071

493,10781

490,28583 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 28+0

30+0

20+0

20+0 28

30

20

20 1.533

1.190

876

865 440,40078

492,27199

484,80590

476,53529 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 16+0

16+0

26+0

20+0 16

16

26

20 1.612

1.100

1.410

868 439,36722

493,97276

473,60516

476,41596 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 550+14

550+14

550+14

600+15 564

564

564

615 5.124

3.430

3.469

3.410 412,36835

467,40221

449,55270

438,30669 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 22+0

30+0

20+0

20+0 22

30

20

20 5.222

3.590

2.425

1.110 411,97057

466,32644

459,38804

468,85926 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 480+12

490+13

500+13

540+14 492

503

513

554 5.691

3.810

4.090

4.670 409,97264

464,73966

444,99667

431,12536 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 22+0

21+0

14+0

14+0 22

21

14

14 5.755

3.950

2.919

1.770 409,65763

463,87285

454,35154

456,46116 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Hukuk EA 240+6

230+6

230+6

240+6 246

236

236

246 7.224

4.510

5.094

5.740 403,80887

459,66544

439,49177

426,70326 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) EA 3+0

3+0

2+0

2+0 3

3

2

2 8.426

9.060

16.192

20.000 399,90482

439,31669

412,67673

396,98379 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk

(İÖ) EA 340+9

350+9

360+9

380+10 349

359

369

390 9.130

5.630

7.232

9.910 397,87682

453,43366

431,64826

414,95649 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk EA 340+9

340+9

340+9

380+10 349

349

349

390 10.097

6.100

7.689

9.470 395,32255

451,27959

430,27794

415,95347 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 10+0

20+0

22+0

20+0 10

20

22

20 10.598

10.900

17.877

8.100 394,05500

433,66227

410,03874

419,34091 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 23+0

30+0

20+0

20+0 23

30

20

20 11.368

6.920

8.384

10.200 392,33066

447,55000

428,33892

414,15944 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk

(İÖ) EA 320+8

340+9

340+9

360+9 328

349

349

369 13.384

7.530

10.565

14.100 388,16269

445,07617

423,14310

406,46040 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk EA 100+3

80+2

90+3

80+2 103

82

93

82 13.485

8.210

12.151

14.900 387,94343

442,38260

419,78843

405,06832 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 420+11

420+11

420+11

460+12 431

431

431

472 14.341

7.860

10.871

13.000 386,29847

443,73540

422,51262

408,45001 MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 20+0

19+0

12+0

18+0 20

19

12

18 14.715

8.740

13.187

16.600 385,66594

440,49134

417,86386

402,18792 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 24+0

27+0

18+0

17+0 24

27

18

17 15.063

8.210

11.405

14.100 384,99594

442,34022

421,29465

406,41490 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Hukuk EA 460+12

460+12

460+12

480+12 472

472

472

492 16.705

9.130

12.971

15.800 382,29098

439,16314

418,27088

403,46036 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 220+6

220+6

200+5

220+6 226

226

205

226 18.707

10.100

14.609

18.200 379,14273

436,00756

415,30063

399,64069 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 29+0

30+0

20+0

20+0 29

30

20

20 20.626

10.500

14.973

18.900 376,34947

434,65774

414,62565

398,60596 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 23+0

31+0

20+0

20+0 23

31

20

20 20.748

11.300

14.229

15.100 376,19145

432,51353

416,01360

404,72893 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Hukuk EA 355+9

355+9

350+9

360+9 364

364

359

369 20.854

10.700

15.758

19.300 376,05852

434,23615

413,38275

397,96242 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 21+0

30+0

20+0

20+0 21

30

20

20 21.137

10.700

13.483

16.100 375,67756

434,27902

417,34450

403,02391 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 180+5

160+4

150+4

140+4 185

164

154

144 21.937

11.400

17.067

19.800 374,66912

432,12624

411,24988

397,25794 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 150+4

100+3

80+2

60+2 154

103

82

62 22.087

10.800

16.161

20.100 374,46082

433,87617

412,72567

396,83526 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 25+0

24+0

16+0

15+0 25

24

16

15 22.935

11.200

14.958

18.800 373,37378

432,61750

414,65189

398,73200 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Hukuk EA 250+7

240+6

240+6

240+6 257

246

246

246 23.180

11.700

17.798

21.300 373,03396

431,40881

410,16216

395,20780 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 13+0

18+0

14+0

20+0 13

18

14

20 23.202

13.700

20.324

25.300 373,00269

426,75224

406,59306

389,85408 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 23+0

23+0

29+0

15+0 23

23

29

15 23.850

10.200

26.178

7.350 372,16922

435,50331

399,56331

421,45263 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 19+0

18+0

—

— 19

18

—

— 24.145

20.600

—

— 371,81773

415,27696

—

— ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 60+2

—

—

— 62

—

—

— 24.254

—

—

— 371,69973

—-

—

— İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 29+0

30+0

20+0

20+0 29

30

20

20 25.149

12.000

16.140

18.400 370,66579

430,53069

412,75656

399,35586 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 19+0

27+0

18+0

18+0 19

27

18

18 25.197

13.300

17.650

19.900 370,61651

427,59954

410,39490

397,01302 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 18+0

18+0

12+0

20+0 18

18

12

20 25.608

13.900

17.788

21.100 370,14220

426,35741

410,18282

395,43535 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 28+0

26+0

16+0

15+0 28

26

16

15 26.048

12.100

16.410

19.300 369,65184

430,42416

412,30300

398,01712 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 240+6

220+6

220+6

220+6 246

226

226

226 26.231

13.100

20.393

23.900 369,46364

427,88219

406,49342

391,62613 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 19+0

18+0

—

— 19

18

—

— 26.538

15.900

—

— 369,13351

422,47153

—

— ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 29+0

30+0

20+0

20+0 29

30

20

20 26.664

13.900

18.417

20.600 368,98250

426,40983

409,23466

396,08455 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Hukuk EA 250+7

260+7

260+7

260+7 257

267

267

267 28.021

13.200

20.368

23.600 367,47440

427,75328

406,52510

392,04842 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 14+0

23+0

17+0

16+0 14

23

17

16 28.658

16.300

21.148

25.500 366,80062

421,68168

405,55180

389,63480 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 12+0

12+0

8+0

— 12

12

8

— 29.046

21.800

27.631

— 366,38259

413,70342

397,96687

— İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 29+0

30+0

20+0

20+0 29

30

20

20 29.252

16.700

21.296

24.300 366,14756

420,95649

405,37954

391,07579 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 120+3

100+3

80+2

60+2 123

103

82

62 32.004

13.900

21.696

24.800 363,40608

426,28412

404,85674

390,48697 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Hukuk EA 190+5

200+5

200+5

200+5 195

205

205

205 32.539

16.700

25.567

28.400 362,88286

421,00966

400,24670

386,17434 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 9+0

18+0

12+0

— 9

18

12

— 32.933

23.500

32.908

— 362,51721

411,64068

392,63412

— ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 19+0

—

—

— 19

—

—

— 34.066

—

—

— 361,47933

—-

—

— KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 280+7

290+8

290+8

300+8 287

298

298

308 34.645

14.800

22.714

26.000 360,92737

424,44765

403,62261

388,97019 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 150+4

130+4

120+3

— 154

134

123

— 34.689

18.800

29.024

— 360,88970

417,69592

396,48101

— BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 60+2

—

—

— 62

—

—

— 34.742

—

—

— 360,83904

—-

—

— ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Hukuk EA 230+6

210+6

210+6

200+5 236

216

216

205 35.728

16.200

25.109

27.800 359,94293

421,93248

400,80537

386,84369 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 60+2

—

—

— 62

—

—

— 35.965

—

—

— 359,72975

—-

—

— İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 16+0

23+0

20+0

20+0 16

23

20

20 36.302

18.500

23.997

26.900 359,43144

418,04898

402,05248

387,99459 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 29+0

30+0

20+0

20+0 29

30

20

20 38.273

15.900

19.410

21.800 357,77323

422,39701

407,84175

394,45793 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Hukuk

(Çarşamba) EA 130+4

110+3

100+3

100+3 134

113

103

103 38.555

19.800

31.122

35.100 357,53965

416,27739

394,34605

379,01544 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 55+0

—

—

— 55

—

—

— 39.398

—

—

— 356,86277

—-

—

— PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Hukuk EA 130+4

110+3

100+3

80+2 134

113

103

82 39.728

18.200

27.717

30.300 356,58812

418,48202

397,88040

384,07690 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 123+0

123+0

117+0

120+0 123

123

117

120 40.330

33.300

45.435

40.900 356,06672

402,31229

381,77416

373,47051 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 29+0

30+0

20+0

19+0 29

30

20

19 41.313

29.300

33.551

37.200 355,26556

405,84399

391,99410

376,93803 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 11+0

18+0

12+0

10+0 11

18

12

10 42.683

20.000

23.120

25.200 354,18432

416,02371

403,13018

389,98375 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 17+0

16+0

10+0

12+0 17

16

10

12 42.756

16.700

20.780

22.100 354,12625

420,89727

406,02717

394,10061 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 200+5

210+6

210+6

220+6 205

216

216

226 43.190

19.200

28.476

31.100 353,75138

417,06640

397,07020

383,21853 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 240+6

240+6

240+6

240+6 246

246

246

246 43.291

17.500

26.671

29.900 353,64680

419,70794

399,01365

384,54761 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 30+0

30+0

21+0

25+0 30

30

21

25 44.143

28.000

37.587

36.500 353,00750

407,03394

388,29461

377,70343 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 80+2

—

—

— 82

—

—

— 44.403

—

—

— 352,79135

—-

—

— YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 73+0

69+0

48+0

55+0 73

69

48

55 45.735

40.400

40.011

48.600 351,79584

396,94744

386,22399

366,69336 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Hukuk EA 180+5

200+5

200+5

200+5 185

205

205

205 47.432

25.400

36.304

38.800 350,52529

409,71061

389,42489

375,44925 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 190+5

190+5

200+5

200+5 195

195

205

205 49.709

24.200

34.866

37.600 348,82263

410,91938

390,70915

376,54364 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Burslu) EA 56+0

60+0

11+0

16+0 56

60

11

16 49.765

24.900

23.215

28.000 348,77687

410,16032

403,01624

386,60993 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Hukuk EA 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 50.377

23.600

33.911

36.100 348,35185

411,53597

391,62210

378,03255 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Hukuk

(Burslu) EA 20+0

21+0

13+0

20+0 20

21

13

20 50.634

35.300

41.321

44.000 348,17393

400,75999

385,14384

370,65018 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 60+0

—

—

— 60

—

—

— 51.724

—

—

— 347,38008

—-

—

— PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 50+0

55+0

35+0

— 50

55

35

— 52.084

52.000

91.286

— 347,11667

389,19521

352,55886

— TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 120+3

100+3

—

— 123

103

—

— 52.593

29.000

—

— 346,74869

406,09612

—

— NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Hukuk EA 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 53.004

22.300

32.020

34.100 346,46252

413,11421

393,43800

380,00688 YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 240+6

200+5

200+5

200+5 246

205

205

205 53.603

20.400

29.698

32.200 346,06130

415,52110

395,80383

382,04988 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 110+0

106+0

113+0

104+0 110

106

113

104 53.855

70.000

90.310

58.800 345,89391

379,03176

353,10423

358,63219 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) Hukuk

(Burslu) EA 20+0

21+0

20+0

19+0 20

21

20

19 54.109

40.400

45.708

46.600 345,73364

396,90703

381,55716

368,43619 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Hukuk EA 280+7

280+7

280+7

250+7 287

287

287

257 54.631

26.700

38.676

40.000 345,35662

408,37158

387,33631

374,26425 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Hukuk EA 220+6

200+5

200+5

200+5 226

205

205

205 55.776

21.000

30.427

33.400 344,55800

414,67326

395,05744

380,81490 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 200+5

200+5

—

— 205

205

—

— 56.935

33.800

—

— 343,75034

401,96326

—

— SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Hukuk

(İÖ) EA 230+6

240+6

240+6

260+7 236

246

246

267 58.693

23.300

31.306

34.100 342,61145

411,92617

394,15731

380,04238 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Hukuk

(İÖ) EA 110+3

120+3

120+3

130+4 113

123

123

134 58.772

31.200

39.403

41.200 342,55892

404,08680

386,72050

373,18346 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%25 İndirimli) EA 80+0

82+0

38+0

38+0 80

82

38

38 59.467

66.000

61.525

63.500 342,11635

381,21207

370,14815

355,23669 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) Hukuk EA 140+4

140+4

140+4

140+4 144

144

144

144 59.843

24.400

34.740

37.400 341,87817

410,66944

390,82642

376,79846 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 62+0

52+0

55+0

55+0 62

52

55

55 62.998

31.300

42.993

45.100 339,88310

404,02537

383,71509

369,69116 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk

(Burslu) EA 10+0

15+0

—

— 10

15

—

— 63.006

46.900

—

— 339,87859

392,40543

—

— ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 300+8

300+8

300+8

300+8 308

308

308

308 63.694

31.300

40.891

42.400 339,43987

403,97258

385,52380

372,00873 TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 220+6

240+6

240+6

240+6 226

246

246

246 64.340

25.600

34.949

36.900 339,03875

409,50189

390,63413

377,30801 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 23+0

21+0

12+0

10+0 23

21

12

10 65.046

58.800

79.147

57.900 338,61091

385,29859

359,25715

359,30519 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 76+0

—

—

— 76

—

—

— 65.405

—

—

— 338,40035

—-

—

— NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Hukuk

(İÖ) EA 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 67.465

27.500

36.064

38.400 337,12047

407,46359

389,63504

375,82825 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Hukuk

(Burslu) EA 20+0

21+0

27+0

20+0 20

21

27

20 70.628

38.600

45.418

46.000 335,28605

398,22945

381,78617

368,90131 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 120+3

120+3

120+3

100+3 123

123

123

103 70.940

27.400

36.575

38.900 335,10357

407,57906

389,17692

375,33839 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet) Hukuk EA 90+3

80+2

80+2

— 93

82

82

— 71.001

28.200

39.977

— 335,06934

406,86149

386,25155

— İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 35+0

—

—

— 35

—

—

— 71.733

—

—

— 334,65673

—-

—

— KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk

(İÖ) EA 180+5

180+5

180+5

180+5 185

185

185

185 71.923

28.900

37.405

39.500 334,53689

406,20644

388,46687

374,73204 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 128+0

119+0

14+0

14+0 128

119

14

14 76.540

96.300

19.727

23.500 331,96045

365,94960

407,40894

392,28695 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Hukuk

(Burslu) EA 20+0

20+0

14+0

18+0 20

20

14

18 77.200

45.300

50.883

52.600 331,59381

393,45252

377,57174

363,40584 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 100+0

96+0

—

— 100

96

—

— 77.724

63.600

—

— 331,31671

382,57037

—

— ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Hukuk

(Burslu) EA 16+0

20+0

26+0

20+0 16

20

26

20 79.142

42.900

48.249

48.500 330,56795

395,11787

379,51351

366,79904 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 6+0

6+0

—

— 6

6

—

— 79.846

66.800

—

— 330,17703

380,71960

—

— BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%25 İndirimli) EA 80+0

75+0

48+0

15+0 80

75

48

15 80.626

60.800

100.821

102.000 329,78190

384,16979

347,65466

332,58616 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 144+0

135+0

9+0

— 144

135

9

— 82.513

82.700

37.821

— 328,80653

372,59856

388,08345

— İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 106+0

97+0

—

— 106

97

—

— 83.443

47.100

—

— 328,32927

392,32149

—

— GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Hukuk

(Burslu) EA 8+0

11+0

12+0

10+0 8

11

12

10 85.583

43.700

50.780

50.600 327,24438

394,57797

377,64809

365,09139 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 79+0

—

—

— 79

—

—

— 85.786

—

—

— 327,12062

—-

—

— KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Hukuk(Burslu) EA 14+0

12+0

11+0

8+0 14

12

11

8 87.592

47.300

54.214

56.000 326,19956

392,19455

375,18248

360,83339 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 112+0

—

—

— 112

—

—

— 88.448

—

—

— 325,76751

—-

—

— LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) Hukuk

(Ücretli) EA 87+0

98+0

132+0

157+0 87

98

132

157 88.695

115.000

151.883

117.000 325,65024

357,11367

325,68614

325,62903 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%25 İndirimli) EA 66+0

63+0

58+0

8+0 66

63

58

8 88.851

58.400

97.494

79.300 325,57090

385,52917

349,38945

345,10520 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 65+0

65+0

65+0

70+0 65

65

65

70 91.050

67.000

80.709

71.700 324,50274

380,63506

358,41727

349,76231 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Hukuk

(Burslu) EA 20+0

11+0

11+0

6+0 20

11

11

6 91.472

48.000

53.887

56.200 324,29328

391,75609

375,40849

360,66857 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Hukuk

(Burslu) EA 9+0

12+0

11+0

6+0 9

12

11

6 93.469

44.800

52.681

54.800 323,33205

393,77429

376,29280

361,72445 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 20+0

30+0

87+0

110+0 20

22

41

51 94.426

—

Dolmadı

Dolmadı 322,88959

—

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%25 İndirimli) EA 157+0

149+0

80+0

70+0 157

149

80

70 95.901

73.600

77.646

86.400 322,20744

377,17159

360,16396

340,99223 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(%25 İndirimli) EA 85+0

89+0

—

— 85

89

—

— 99.672

81.200

—

— 320,42887

373,27391

—

— FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%25 İndirimli) EA 142+0

120+0

80+0

70+0 142

120

80

70 101.434

92.800

92.009

76.300 319,62562

367,60048

352,18787

346,88791 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 22+0

27+0

—

— 22

27

—

— 101.779

95.900

—

— 319,46575

366,12034

—

— ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 106+0

—

—

— 106

—

—

— 102.056

—

—

— 319,33684

—-

—

— İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 7+0

47+0

130+0

140+0 7

3

130

140 102.304

—

186.925

162.000 319,22308

—

313,73660

307,88652 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 3+0

3+0

2+0

2+0 3

3

2

2 102.700

101.000

95.924

91.500 319,06084

363,70233

350,19389

338,17058 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 161+0

142+0

90+0

48+0 161

142

90

48 104.150

58.200

53.478

50.300 318,41275

385,58809

375,71744

365,35183 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 158+0

167+0

174+0

174+0 158

167

174

174 104.366

109.000

94.402

91.200 318,32188

359,81581

350,94015

338,29171 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Hukuk

(%25 İndirimli) EA 67+0

23+0

12+0

13+0 67

23

12

13 105.223

61.000

45.905

45.600 317,91480

384,00941

381,40112

369,29663 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 27+0

31+0

—

— 27

31

—

— 105.684

85.300

—

— 317,71550

371,28005

—

— UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 3+0

18+0

136+0

133+0 3

—

103

133 105.968

—

Dolmadı

154.000 317,59338

—

Dolmadı

310,89266 MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 117+0

108+0

81+0

18+0 117

108

81

18 107.216

112.000

90.086

58.600 317,03555

358,65941

353,22437

358,82348 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 162+0

150+0

30+0

30+0 162

150

30

30 107.618

109.000

40.503

38.000 316,83856

359,78459

385,81962

376,22042 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%25 İndirimli) EA 30+0

64+0

64+0

64+0 30

58

64

64 112.107

—

87.413

77.500 314,90396

—

354,68982

346,15055 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Hukuk

(%25 İndirimli) EA 110+0

—

—

— 110

—

—

— 112.885

—

—

— 314,60015

—-

—

— İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 161+0

170+0

5+0

6+0 161

81

5

6 113.580

—

41.801

48.600 314,31446

—

384,74622

366,71065 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 16+0

60+0

60+0

— 16

5

60

— 115.559

—

176.142

— 313,48460

—

317,19173

— GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 15+0

25+0

20+0

32+0 15

10

20

32 116.960

—

149.890

106.000 312,90862

—

326,41572

330,58177 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 19+0

50+0

50+0

70+0 19

21

50

70 117.234

—

140.528

110.000 312,78916

—

330,01533

328,80705 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 18+0

13+0

17+0

— 18

13

3

— 117.841

112.000

Dolmadı

— 312,53212

358,61080

Dolmadı

— ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 69+0

60+0

31+0

30+0 69

60

31

30 118.044

122.000

106.800

100.000 312,43436

354,17089

344,70706

333,56434 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 133+0

118+0

40+0

41+0 133

118

40

41 118.474

124.000

59.624

55.800 312,26130

353,46010

371,41624

360,97768 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 3+0

35+0

3+0

74+0 3

6

3

65 118.913

—

177.195

Dolmadı 312,08996

—

316,82156

Dolmadı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 68+0

149+0

140+0

80+0 68

88

140

80 119.742

—

132.571

89.600 311,77307

—

333,21379

339,18848 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) EA 20+0

20+0

13+0

5+0 20

13

13

5 120.206

—

147.840

84.600 311,57708

—

327,18503

342,03974 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 95+0

106+0

111+0

112+0 95

52

99

112 122.109

—

Dolmadı

172.000 310,80963

—

Dolmadı

304,75253 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 81+0

88+0

103+0

103+0 81

83

103

103 123.861

—

125.301

112.000 310,10261

—

336,28390

327,69773 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 20+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk

(Ücretli) EA 10+0

30+0

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 40+0

65+0

—

— 16

17

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 76+0

81+0

180+0

180+0 65

69

180

180 Dolmadı

—

171.047

133.000 Dolmadı

—

318,91766

318,69535 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk

(Ücretli) EA 70+0

117+0

125+0

125+0 51

58

125

125 Dolmadı

—

132.997

100.000 Dolmadı

—

333,04664

333,35117 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Hukuk

(Ücretli) EA 51+0

84+0

117+0

180+0 14

54

117

80 Dolmadı

—

138.182

Dolmadı Dolmadı

—

330,92082

Dolmadı DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 59+0

35+0

—

— 52

35

—

— Dolmadı

99.200

—

— Dolmadı

364,60972

—

— GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Hukuk

(Ücretli) EA 15+0

55+0

52+0

108+0 5

—

52

12 Dolmadı

—

182.301

Dolmadı Dolmadı

—

315,18081

Dolmadı GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 42+0

59+0

8+0

— 4

7

8

— Dolmadı

—

169.624

— Dolmadı

—

319,39056

— HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 40+0

112+0

157+0

188+0 35

74

157

188 Dolmadı

—

148.647

176.000 Dolmadı

—

326,88360

303,43784 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 30+0

—

—

— 2

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 89+0

82+0

80+0

67+0 61

69

80

67 Dolmadı

—

118.913

77.800 Dolmadı

—

339,08599

345,98006 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk

(%25 İndirimli) EA 59+0

—

—

— 50

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 76+0

68+0

21+0

— 34

68

21

— Dolmadı

102.000

132.235

— Dolmadı

363,03450

333,35178

— TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk EA 30+0

20+0

20+1

15+0 20

20

21

0 Dolmadı

29.500

59.014

Dolmadı Dolmadı

405,61924

371,86004

Dolmadı ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk

(Ücretli) EA 2+0

20+0

45+0

42+0 —

1

45

42 Dolmadı

—

175.667

183.000 Dolmadı

—

317,35782

301,12477 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 49+0

48+0

14+0

12+0 17

17

14

12 Dolmadı

—

91.985

80.700 Dolmadı

—

352,20091

344,27836 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Hukuk

(Ücretli) EA 31+0

74+0

98+0

120+0 1

11

40

120 Dolmadı

—

Dolmadı

185.000 Dolmadı

—

Dolmadı

300,68522 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 53+0

46+0

36+0

48+0 24

46

36

48 Dolmadı

122.000

182.593

96.400 Dolmadı

354,18653

315,08915

335,62242 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Hukuk

(%50 İndirimli) EA 110+0

119+0

18+0

32+0 65

62

18

32 Dolmadı

—

149.527

69.900 Dolmadı

—

326,55472

350,93314 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Hukuk

(Ücretli) EA 44+0

130+0

138+0

140+0 29

65

138

140 Dolmadı

—

172.489

124.000 Dolmadı

—

318,40019

322,38920