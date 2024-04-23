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Giriş Tarihi: 23.4.2024 06:34 Son Güncelleme: 23.4.2024 07:01

Hükümlüden şaşırtan "tokmak" itiraz

Hükümlülerin haklarından yapılan yargılama sonrasında yaptığı itirazlara bir yenisi daha eklendi. Yaralama suçundan yargılanan bir hükümlü mahkeme tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nevşehir E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen hükümlü, mahkemeye öyle bir dilekçe yazdı ki görenleri şaşırttı. Sanık, hakkında ceza tayin edilirken hakim tokmağının olmadığını, hakimin tokmağı vurmadan hakkında karar verdiğini belirterek yeniden yargılama talebinde bulundu.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hükümlüden şaşırtan tokmak itiraz

Yaralama suçundan Nevşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen bir hükümlü mahkemeye bir dilekçe yazarak yeniden yargılama talep etti. Hükümlünün yeniden yargılama talebindeki gerekçe ise şaşırttı. Hükümlü, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yeniden yargılama konulu dilekçede, hakkında ceza tayin edilirken mahkeme salonunda hakim tokmağı olmadığını, hakimin tokmağı vurmadan ceza verdiğini belirterek yeniden yargılama istedi.

"HER MAHKEMEDE OLMASI GEREKEN TOKMAK YOKTU"
Hükümlünün, mahkemeye yazdığı dilekçe şöyle: "Nevşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası almış bulunmaktayım. Mahkeme bana bu cezayı verirken adalet tokmağı veya hakim tokmağı adı verilen her mahkeme salonunda bulunması gereken o nesne yoktu. Ayrıca karar verirken o tokmağı vurması gerekirken hiçbir şekilde adalet tokmağı benim bu dosyamda uygulanmadı. Tekrar yargılama talep ediyorum."

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Hükümlüden şaşırtan "tokmak" itiraz
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