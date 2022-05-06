Hükümlülerin izin süreleri 31 Mayıs’ta sona eriyor

Açık ceza infaz kurumlarında ki hükümlülere koronavirüs önlemleri kapsamında verilen izin süreleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. 14 Nisan 2020 tarihinde başlayan uygulamanın sona ermesine ilişkin Ceza ve Tefkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.