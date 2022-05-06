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Giriş Tarihi: 6.5.2022 15:12 Son Güncelleme: 6.5.2022 15:37

Hükümlülerin izin süreleri 31 Mayıs’ta sona eriyor

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hükümlülerin izin süreleri 31 Mayıs’ta sona eriyor

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında hükümlülere verilen açık cezaevi izinleri 31 Mayıs’ta sona eriyor. 14 Nisan 2020’de başlayan ve 12 kez uzatılan uygulamadan bugüne kadar yaklaşık 200 bin hükümlü yararlanırken, uygulamanın sona ermesiyle onbinlerce mahkum cezaevine geri dönecek.

Açık ceza infaz kurumlarında ki hükümlülere koronavirüs önlemleri kapsamında verilen izin süreleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. 14 Nisan 2020 tarihinde başlayan uygulamanın sona ermesine ilişkin Ceza ve Tefkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

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Hükümlülerin izin süreleri 31 Mayıs’ta sona eriyor
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