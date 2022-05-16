Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu

Kaza, Nusaybin'e bağlı Çağlar köyü mevki Nusaybin-Midyat karayolu üzerinde meydana geldi. Ekmek yüklü kamyonet ile seyir halindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde takla atarak ters döndü.
Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlı, İtfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi.
İsmi öğrenilemeyen Suriye uyruklu sürücü, ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken sürücüsünün durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.