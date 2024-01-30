Husumetli kardeşlerin kavgası kanlı bitti... Ağabeyini 10 yerinden bıçakladı

Ankara'nın Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi Okullar Caddesi'nde ağabey Ahmet Ş. (37) ile kardeşi Murat Ş. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeş Murat Ş., ağabeyi Ahmet Ş.'yi 10 yerinden bıçakla yaraladı.
HAYATI TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Sağlık ekiplerince Ankara Hastanesine kaldırılan Ahmet Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
AĞABEYİNE HUSUMETLİ ÇIKTI
Şüphelinin polise verdiği ilk beyanında, ağabeyiyle uzun süredir husumetli olduklarını, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan bıçakla abisini birçok yerinden yaraladığını söylediği öğrenildi.