Haberler Yaşam Haberleri Husumetli kardeşlerin kavgası kanlı bitti... Ağabeyini 10 yerinden bıçakladı
Giriş Tarihi: 30.1.2024 10:12

Husumetli kardeşlerin kavgası kanlı bitti... Ağabeyini 10 yerinden bıçakladı

Ankara’da uzun süredir husumetli olan iki kardeşin tartışması kanlı bitti. Tartışmada gözü dönen kardeş Murat Ş., ağabeyi Ahmet Ş.’yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Ankara Hastanesine kaldırılan Ahmet Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Husumetli kardeşlerin kavgası kanlı bitti... Ağabeyini 10 yerinden bıçakladı

Ankara'nın Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi Okullar Caddesi'nde ağabey Ahmet Ş. (37) ile kardeşi Murat Ş. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeş Murat Ş., ağabeyi Ahmet Ş.'yi 10 yerinden bıçakla yaraladı.

HAYATI TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekiplerince Ankara Hastanesine kaldırılan Ahmet Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

AĞABEYİNE HUSUMETLİ ÇIKTI

Şüphelinin polise verdiği ilk beyanında, ağabeyiyle uzun süredir husumetli olduklarını, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan bıçakla abisini birçok yerinden yaraladığını söylediği öğrenildi.

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Husumetli kardeşlerin kavgası kanlı bitti... Ağabeyini 10 yerinden bıçakladı
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