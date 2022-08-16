Haberler Yaşam Haberleri Husumetlilerine kurşun yağdıran sanatçı Metin Işık ve oğlu tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.8.2022 22:38 Son Güncelleme: 16.8.2022 23:16

Husumetlilerine kurşun yağdıran sanatçı Metin Işık ve oğlu tutuklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralanırken gözaltına alınan Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Husumetlilerine kurşun yağdıran sanatçı Metin Işık ve oğlu tutuklandı

Merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çocuk kavgası yüzünden aramalarında husumet bulunan komşularına Metin ışık ve oğlu Mustafa Işık pompalı tüfeklerle ateş açtı. Olayda Naile Dikmen, Fatma Dikmen, Sema Nur Mermer ile Yusuf Memduh Sarp ile Yıldıray Yıldırım yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın açtığı ateş sonucu Sema Nur Mermer koltuk altı ve göğsünden vurulurken, Naile Dikmen kulağından, Fatma Dikmen ve Yıldıray Yıldırım ise ayaklarından vurularak yaralandılar. Yusuf Memduh Sarp ise sırtından vurularak ağır yaralandı.

METİN IŞIK VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Yusuf Memduh Sarp, Sema Nur Mermer ve Naile Dikmen'in hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilirken Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık polis tarafından gözaltına alındı. Baba oğul emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şarkıcı Metin Işık, gazetecilerin sorularına "Ne söyleyeyim kardeşim" yanıtını verdi. Sağlık kontrolünün ardından Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, adliyeye sevk edildi. Baba oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Husumetlilerine kurşun yağdıran sanatçı Metin Işık ve oğlu tutuklandı
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