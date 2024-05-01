Husumetlisini bir yıl sonra öldürdü!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Oruç Kartal, bir yıl önce Y.Ö.'yü aralarında yaşananan tartışma sonucu bıçakladı. Olayın ardında Kartal kaçarken, Y.Ö., tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Aradan bir yıl geçtikten sonra Oruç Kartal ile Y.Ö., Sur ilçesinde bir kıraathane de karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Y.Ö., üzerindeki tabanca ile Kartal'a ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kartal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kartal, Sur ilçesindeki Mardin Kapı Asri Mezarlığı'na toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.