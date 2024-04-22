Husumetlisinin işyerine saldırı düzenletti

Beyoğlu Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda gece saatlerinde maskeli bir şahıs koşarak bir emlakçının önüne geldi. Şahıs ardından silahını çekerek işyerine kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, şahıs hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı esnasında kaldırımda yürüyen bir genç ise neye uğradığını şaşırdı. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi adrese sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, ölen ya da yaralanan olamadığı işyerinde ise 7 adet kurşun girişi olduğu tespit edildi.