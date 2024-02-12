Huzurun sağlandığı dağlarda kar festivali

Hakkarı'de2 bin 700 metre rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde 5'inci Kar Festivali büyük bir coşkuyla yapıldı. Terörden arındırılan, huzur ve güvenin sağlandığı dağlara, bölge halkı festival için adeta akın etti. Hakkâri Valiliği, Hakkâri Belediyesi ve Vakıfbank'ın katkılarıyla düzenlenen açılış törenine, kayakseverler ve bölge halkı büyük ilgi gösterdi. Türküler eşliğinde, birlik ve beraberliğin simgesi olan halayların çekilip şarkıların söylendiği festivalde, çocuk ve genç sporcuların meşale ve paraşütlü kayak gösterileri görsel şölen oluşturdu.Geçtiğimiz günlerde de Yüksekova'da 600 sporcuyu misafir ettiklerini hatırlatan Hakkâri Valisi Ali Çelik, "Kentteki kardeşliği tüm dünyaya tanıtabilecek bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Hakkâri barındırdığı potansiyel ile doğaseverlerin, kayakçıların, dağcıların, herkesin odak noktası, gözbebeği olacak" dedi.