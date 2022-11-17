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Giriş Tarihi: 18.11.2022

İBB 3 aydır hak ediş ödemiyor

400 bin TL’ye varan hak edişlerini İBB’den alamayan Özel Halk Otobüsleri’nin sahipleri isyan etti: Böyle devam ederse İstanbul’da toplu taşıma çökecek

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İBB 3 aydır hak ediş ödemiyor
İstanbul toplu ulaşımına destek veren ve omurga görevi gören özel halk otobüslerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminden 3 aydır hak edişlerini alamadıkları öğrenildi. 3 bin 100 özel halk otobüsü sahibi ise artan maliyetlerinin karşılanamaması nedeniyle kontak kapatabileceklerini belirtti. SABAH'a konuşan İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyesi Halit Cebeci, "Bizim sürekli dile getirmemiz sonrasında İBB en son Haziran ayı hak edişlerini Özel Halk Otobüsü sahiplerine verdi. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı ödemeleri ise maalesef yapılmadı. İBB'den hak ediş alamayan özel halk otobüsü sahipleri dolayısıyla araçlarını düzenli bakım yaptıramıyor. Şoförlerin maaşlarını ödemekte zorluk çekiyor" diye konuştu.

'42 BİN TL FARK NEREDE?'
SABAH'a konu hakkında değerlendirmede bulunan Özulaş Toplu Taşım A.Ş Başkanı Sedat Şahin ise şunları söyledi: "İBB 3'er aylık süreyi koruyarak ödeme yapmaya devam ediyor. Ancak bunun artık sürdürülebilirliği yoktur. İstanbul'da 3 bin 100 özel halk otobüsü var. Bir aracın 3 ay için İBB'den 400 bin TL'den fazla alacağı bulunuyor. Tüm girdiler artmasına rağmen belediyenin de yolcu başına aldığı ücret artmasına rağmen bize geçen yıl yapılan sözleşme üzerinden para veriliyor. Ki buna göre de; tamir bakım parası 6 bin TL veriliyor. İETT 395 araç için tamir bakım ihalesine çıkıyor. 4 yıl için yapılan ihalede 76 milyon TL sözleşme bedeli var. Bir İETT aracı için tamir ve bakım ücreti 48 bin 100 lira. Arada 42 bin lira fark var. 6 bin TL'ye bakım ve tamir yaptırılamıyor. Bu şekilde devam edince araçlar yolda kalıyor, yanıyor kül oluyor. Bu sistem çöktü. İstanbul'da ulaşım sistemi de yakında çöker. Zaten şoförlerin maaşlarını da düzgün şekilde ödeyemiyoruz."

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İBB 3 aydır hak ediş ödemiyor
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