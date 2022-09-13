İBB, ailenin 150 yıllık yalısını gasp ediyor

Üsküdar'da 150 yıldır Barkan Ailesi'ne ait olan 3 katlı yalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından zorla ellerinden alınmak isteniyor. 1986'da dönemin İBB Başkanı Bedrettin Dalan, sahil şeridine yürüyüş yolu ve park alanı yapmak için sahilde bulunan yalıları kamulaştırma kararı aldı ve yalıları tarihi eser statüsünden çıkarttı. Aile o zaman bu duruma itiraz etti ve mahkeme süreci başladı. Mahkeme süreci devam ederken kamulaştırma bedeli olarak belediye tarafından aile adına bankaya bir miktar para yatırıldı. Aile parayı almadı. 1995 yılında ise dönemin belediyesi bu kamulaştırma kararından vazgeçti. 2003 yılında ailenin hukuk mücadelesi sonucunda yalı tekrar tarihi eser statüsüne kavuştu. Yalı hakkında mahkeme süreci devam ederken İBB'nin Cuma gününe kadar aileye süre verdiği belirtildi. Konuyla ilgili konuşan Cenk Barkan ve kardeşi İpek Barkan, "İki yalı ellerinden alınınca haktan hukuktan bahsedenler bizim yalımızı almak isterken hak hukuk dinlemiyor" dedi.