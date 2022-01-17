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Giriş Tarihi: 18.1.2022

İBB, Ayasofya’yı müze olarak tanıttı

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İBB, Ayasofya’yı müze olarak tanıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif ve Külliyesini müze olarak dünyaya tanıtmaya devam ettiği ortaya çıktı. Ayasofya, 2020'de Danıştay'ın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı kararname ile yeniden aslına rucü ettirilmişti. Aradan geçen 2 yıla rağmen, İBB yönetiminin web sitesinde Ayasofya'ya hâlâ müze olarak yer verdiği ortaya çıktı. İBB'ye bağlı "İstanbul'u Seyret" isimli sitedeki fotoğrafların güncellenmediği, Ayasofya'nın müze olduğu dönemden kalan fotoğrafların kullanıldığı görüldü. Sitedeki "Ayasofya Müzesi" başlığı artan tepkiler sonrasında Ayasofya-i Kebir Camii olarak değiştirildi.

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İBB, Ayasofya’yı müze olarak tanıttı
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