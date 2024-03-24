İBB Başkan adayı Murat Kurum balık halini ziyaret etti

"BURANIN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, İSTANBUL'A DA AYNI SIKINTILARI, PROBLEMLERİ ÇEKTİRİYOR"

Mevcut İBB Başkanı'nın İstanbul'a sorun yaşattığını vurgulayan Murat Kurum, şehrin 5 yılının heba edildiğini söyledi. İstanbulluların uygun fiyata balık alması için balıkçılarla el ele vereceğini belirten Kurum, "Yine ulaşım sorunlarınızı, problemlerinizi biliyoruz. Maalesef İstanbul'da ulaşım bir çile haline geldi. Bakın Beylikdüzü'ne geldiğinizde dahi ulaşımla ilgili sorun yaşıyorsunuz. Buranın eski Belediye Başkanı'nı biliyorsunuz değil mi? Bu Belediye Başkanı gitti, İstanbul'a da aynı buradaki sıkıntıları, problemleri 5 yıldır çektiriyor. Burada bir hizmet yapmadığı gibi, taş üstüne taş koymadığı gibi, İstanbul'un da 5 yılını heba etti. Biz istiyoruz ki, böylesi modern bir tesise İstanbul halkı kavuşsun, İstanbul'un esnafı burada huzur içerisinde çalışsın. Biz İstanbul'da kardeşlerimizin ucuz balık alması için gereken her türlü mücadeleyi balıkçı esnafımızla vereceğiz. Burada vatandaşımız, esnafımız huzurlu olacak, mutlu olacak, esnafın yüzü gülecek ki; İstanbul'un yüzü gülsün. İstanbul'un yüzü gülecek ki; Türkiye'nin yüzü gülsün. Burada yine göreve gelir gelmez rüsum bedelini de Mustafa Başkan'ımla, Dernek Başkanı'mla birlikte oturacağız, çalışacağız ve gerekli iyileştirmeleri rüsum bedelinde de yapacağız." ifadeleriyle konuşmasına devam etti.

"SABAHIN 05.00'İNDE DE OLSA, BİZİ NE ZAMAN GÖRMEK İSTİYORSANIZ YANINIZDA OLACAĞIZ"

31 Mart akşamı İstanbul'da yüzlerin güleceğini söyleyen Murat Kurum, her zaman esnafın yanında olacağını söyledi. Daha önce verdiği her sözü tuttuğunu hatırlatan Kurum, "Şunu söyleyeyim; değerli esnaf kardeşlerim, gecenin bu saatinde evine ekmek götürmek için, evine aş götürmek için çalışan emekçi kardeşlerim, bizi Büyükşehir Belediye Başkanı'nı her zaman yanınızda göreceksiniz. Gecenin 03.00'ünde de olsa, sabahın 05.00'inde de olsa, siz bizi ne zaman görmek istiyorsanız, biz sizin yanınızda olacağız. Esnafımızı kardeşi olacağız, esnafımızın yoldaşı olacağız ve İstanbul'un sorunlarını tek tek çözeceğiz. Biz sizi seviyoruz, Allah için seviyoruz ve hep birlikte İstanbul'un 31 Mart'ta makus talihini değiştireceğiz. İstanbul'un yüzünü güldüreceğiz, esnafımızın yüzünü güldüreceğiz ve o tarihe bir hafta kaldı. 31 Mart akşamı İstanbul'un bayramı olacak, 31 Mart akşamı İstanbul'da tüm yüzler gülecek, esnafımız sevinecek ve bu sözlerimizi de sizlerle birlikte tutacağız. Murat Kurum söylerse yapar, Murat Kurum geçmişte sözünü tutmuştur, bundan sonra da tutacaktır. Ben tüm esnaf kardeşlerimize, buradan hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum ve sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Murat Kurum'a ziyareti sırasında AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Hasan Turan eşlik etti...