İBB Başkan adayı Murat Kurum balık halini ziyaret etti

"BALIKÇI ESNAFIMIZ ÇARESİZ BIRAKILMIŞ, GÖRMEZDEN GELİNMİŞ"

Balıkçı esnafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Murat Kurum, "İyi ki balıkçı esnafımız var. Burada güzel kardeşlerimiz var. Bugün buraya geldiğimizde, gerçekten ayrı bir heyecanla geldik, ayrı bir coşkuyla geldik. Buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanı'mızla bir iftar yaptık. 'Tüm esnaf kardeşlerimize benim selamlarımı sevgilerimi iletirsin' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Bu tesis 2007 yılında Rahmetli Kadir Topbaş ağabeyimizin zamanında başlatılmış ve Avrupa'nın en büyük ikinci balık hali olmuş. Burada vatandaşımıza, esnafımıza en güzel haliyle hizmet versin anlayışıyla yapılmış. 2017'ye kadar da burada esnafımız için her türlü mücadele verilmiş ancak gelinen süreçte maalesef, her işte olduğu gibi yine balıkçı esnafımız da çaresiz bırakılmış. Gözardı edilmiş, görmezden gelinmiş. Aynı anlayışı aslında İstanbul'un her yerinde görüyoruz. İstanbul'un neresine gitseniz bir sorun, bir problem, bir çileyle karşı karşıyasınız." şeklinde konuştu.