İBB Başkanı’nın 20’den fazla danışmanı var

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 20'den fazla danışmanı olduğunu belirtti.

Şahin yaptığı açıklamada, şu bilgilere yer verdi: *İBB Başkanı'nın 20'den fazla danışmanı olduğu bilgisi doğru mudur? Bu danışmanlara ne kadar maaş veriliyor, ayrıca bunlar hangi şirketlerin yönetim kurulu üyesidir?



*Bu danışmanlara kaç personel ve şöförleriyle birlikte hangi marka makam aracı tahsis edildi?



*İstanbul'un misafir belediye başkanının İBB'nin bütün imkanlarını kendi siyasi kariyeri uğruna harcamaya devam bilgisi doğru mudur?



*Literatürüne kapkaç belediyeciliği kavramını kazandıran ve AK Parti döneminde yapılan eserlerin adlarını değiştirerek yeni yapılmış gibi reklamını yapan İBB'nin 'Misafir Başkanı', Cumhurbaşkanlığı hedefine doğru giderken İBB'nin bütçesini hoyratça bu uğurda mı harcıyor?



*İBB'nin bütçesi artık İstanbullulara hizmet için değil de, CHP ve İP'li yöneticilere ve iBB'nin Misafir Başkanı'nın siyasi ikbali için tuttuğu danışman ordusuna mı harcanıyor?