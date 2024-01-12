İBB itfaiyesine rüşvet operasyonu

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nda görev personelin işyeri açmak isteyen vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet aldığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi. Kendilerine 'özel ekip' ve 'tehlikeli ekip' yakıştırmalarında bulunan rüşvetçilere yönelik çalışmalarda 4 itfaiye eri dâhil toplam 18 kişi dün sabah gözaltına alındı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada rüşvet operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nda görevli görevlilerinin, işyeri açarken başvuru yapan kişilere temin edilmesi gereken ruhsat belgeleri karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istedikleri, rüşvet parasını teslim etmeleri için yangın söndürme sistemleri satan sivil bir kişiye yönlendirme yaptıkları, herhangi bir ürün satışı yapmayan sivil kişiye rüşvet veren işyeri sahiplerinin itfaiyedeki dosyalarının imzalandığı, rüşvet vermeyen kişilerin ise usule uygun olsalar dahi dosyalarının bekletilerek rüşvet vermeye zorlandıkları tespit edildi.İddialara göre; rüşvet alan itfaiyecilerin, İBB'de memur olan başka bir görevliye rüşvet vererek kurum şifresini aylık düzenli rüşvet ödemeleri karşılığında kiraladıkları ve rüşvet aldıkları işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri, itfaiyecilerin hem rüşvet alan hem de rüşvet veren konumda oldukları, örgütsel hareket tarzına sahip olan şüphelilerin kendilerine ''tehlikeli ekip, özel ekip'' gibi isimler verdikleri tespit edildi.Amir konumunda olan bazı şüphelilerin bazı rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondaki şüphelileri azarladığı saptandı. Şüphelilerin, rüşvet eylemlerinde vatandaşla yapılan görüşmelerde kendilerini tanıtırken deşifre olmamak için farklı isimler kullandıkları belirlendi. İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eşzamanlı operasyonda aralarında 1'i emekli toplam dört İBB itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni ve 13 sivilin bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.