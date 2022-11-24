İBB Meclisi deprem gündemiyle toplanacak

Düzce'de dün sabaha karşı meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.9'luk depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı 4'üncü oturumunda deprem konusu bir kez daha gündeme geldi. İstanbul'da depremle ilgili yapılan hazırlıkları konuşmak üzere AK Parti ve MHP grubu (Cumhur İttifakı) tarafından genel görüşme yapılması teklif edildi. Oturumun başında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Kentsel dönüşüm tartışılırken bu konunun ne kadar ciddi olduğunu ve siyaset üstü mesele olduğunu, hayat kurtarma meselesi olduğunu gece 04.08'de doğa bize bir kez daha hatırlattı. Herkes birbirine acaba İstanbul'da bir şey var mı diye sordu. Şehrin geleceğini 5 yıllığına emanet almış insanlarız. İstanbul'da kentsel dönüşüm ne âlemde? Depremle ilgili İBB hangi çalışmaları yapıyor? Hangi mekânsal dönüşümleri inşa ediyor? İBB'nin şu ana kadar depremle alakalı yaptığı tüm çalışmalar hakkında konuşup tartışmalıyız ve İstanbulluları bilgilendirmeliyiz" dedi.CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın İBB'nin 1500 TL'lik kira yardımının 4 bin 500 TL'ye çıkarma önerisinin Cumhur İttifakı tarafından kabul edilmediği yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Göksu, "1500 lira belediyeleri bağlayan bir rakam değil bakanlığı bağlıyor. 'Bütçenin yüzde 5'ine kadar istediğin çalışmayı kentsel dönüşümle ilgili yapabilirsin. İstediğin kadar kira yardımı yapabilirsin' dedik. Ama CHP ve İyi Parti grupları bu konuyu ironik hale getirdiler" ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Cumhur İttifakı adına 'Deprem ve Kentsel Dönüşüm' gündemli genel görüşme teklifini uygun bir tarihte görüşülmek üzere meclise sundu. Teklif, 5393 sayılı kanunun 26'ncı maddesi kapsamında 115 meclis üyesinin imzasıyla kabul edildi.