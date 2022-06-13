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Giriş Tarihi: 14.6.2022

İBB önünde işçi eylemi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İBB önünde işçi eylemi

İBB’nin iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. işçileri, işten atılan arkadaşlarının geri alınması ve ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle İBB önünde eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş. işçileri, işten çıkartılan arkadaşlarının geri alınması ve toplu sözleşme imzalanması talebiyle Saraçhane Parkı'nda toplanarak eylem yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden yaklaşık 400 işçi, ağır işlerde çalıştıklarını belirterek, 4 bin 800 TL'lık ücret ile geçinemediklerini, insanca yaşamak için ücret artışının yapılmasını istediler. İşçiler adına basın açıklaması yapan DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) Genel Başkanı Ayvaz Şeker, bugüne kadar çeşitli bahanelerle 130 kişinin işten çıkartıldığını kaydederek, "Üç talebimiz vardı. Birincisi, işten atılanların işe alınması. İkincisi, asgari ücretin üzerine iyileştirme. Üçüncüsü de işçilere mobbing uygulayan, ikna odalarına getiren, baskı yapan şef ve mühendislerle ilgili soruşturma açılması. Hakkımızı alana kadar bir yere gitmeyeceğiz" dedi. DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin de işçilerin anayasal haklarını savunmak için eylem başlattığını ifade ederek, "Ağaç A.Ş. işçileri insanca yaşayacak ücreti talep etmek için sokağa çıktılar. Bu mücadelenin sonunda kazanacağız" ifadesini kullandı. İBB aleyhine sloganlar atan işçiler olaysız dağıldı.

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İBB önünde işçi eylemi
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