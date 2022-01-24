İBB’nin karla mücadele aracının sürücüsü alkollü çıktı

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok yerde yollar trafiğe kapanırken, yetkililer vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle yolların kapandığı İstanbul'da CHP'li belediye yeni bir skandala imza attı. Geçtiğimiz günlerde, D100 Kuzey yolu Göztepe mevkisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait küçük paletli karla mücadele aracı, arkasındaki yükün dengesizliği nedeniyle devrildi. Devrilen araçtan duman çıkması üzerine itfaiye ekipleri müdahale ederken, hafif yaralı sürücü Serenat K. hastaneye kaldırıldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI



Tedaviye alınan sürücü Serenat K.'nın kan tahlillerinde 1.964 promil alkol olduğu tespit edildi. Serenat K. hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesine göre işlem yapılarak para cezası ile trafikten men ve ehliyetine el konulma cezası verildi.

OLAY:

21.01.2022 günü saat 17:05 sıralarında Kadıköy D - 100 Karayolu'nda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama aracı kayganlaşan yolda devrildi. Kazada sürücüsü hafif yaralandı.

İBB'nin tuzlama aracı kaza yapmıştı! Şoförün alkollü olduğu belirlendi | Video

Kaza, saat 17.00 sıralarında D - 100 Karayolu Göztepe istikametinde meydana geldi. Çalışma yapan Şerafettin Küçük'ün kullandığı kar küreme ve tuzlama aracı, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Prof Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle iki şerit kapanırken, trafik akışında yoğunluk oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç kaldırıldı. Çalışmaların sone ermesinin ardından trafik akışı normale döndü.