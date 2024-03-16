İBB tabelayı astı çivi bile çakmadı

Hizmet yerine reklam ve algı yönetimi ile kendini pazarlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), seçim öncesi yine algı peşine düştü. İBB tarafından Kadıköy'deki Sarayardı Caddesi ile Kurbağalıdere Caddesi arasındaki alana hayvan hastanesi yapımı için inşaat tabelası asıldı. Alanın etrafı ise üzerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklamlarının bulunduğu tentelerle çevrildi. Ancak inşaat tabelası asılan alana tek bir çivi bile çakılmadı, herhangi bir kazı işlemi yapılmadı. Ayrıca, tabelada bulunması gereken işin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapım maliyetinin ise yazılmadığı görüldü. İnşaatın ne zaman başlayacağı öğrenilemezken İBB'nin seçim öncesi yaptığı reklam çalışması bir kez daha ifşa oldu.