Haberler Yaşam Haberleri İBB'de yine tramvay vakası... Raydan çıkan Kabataş-Bağcılar tramvayı bulunduğu yerden kaldırıldı
Giriş Tarihi: 20.5.2023 11:45 Son Güncelleme: 20.5.2023 12:02

İBB'de yine tramvay vakası... Raydan çıkan Kabataş-Bağcılar tramvayı bulunduğu yerden kaldırıldı

CHP Belediyesi yönetimindeki İBB kontrolündeki tramvay raylarındaki bakımsızlık ve kontrolsüzlük nedeniyle tramvaylar raylardan çıkmaya devam ediyor. Gülhane'de Bağcılar- Sultanahmet seferi yapan tramvay raydan çıkarak büyük tehlike atlattı. Raydan çıkan tramvay, saat 01.00 itibariyle vinç yardımıyla tekrar raylara yerleştirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İBB’de yine tramvay vakası... Raydan çıkan Kabataş-Bağcılar tramvayı bulunduğu yerden kaldırıldı

CHP'nin yönetimindeki İBB kontrolündeki tramvayların raylardan çıkma olayına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Kabataş'ta ve sonrasında Fatih Cevizlibağ ve Beyazıt arasında gerçekleşen raydan çıkma olaylarının bir benzeri de Gülhane hattı üzerinde meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Kabataş istikametine seyir halindeyken Gülhane durağında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay ve raylarda hasar oluştu.

Bağcılar-Sultanahmet arasında ve Karaköy-Kabataş arasında seferler her iki yönde yapılırken, Gülhane ve Sultanahmet durakları arasında ise seferler tek ray üzerinden kontrollü olarak yapıldı. Kaza yerine güvenlik şeridi çeken Metro İstanbul ekipleri vinç yardımıyla tramvayı raylara yerleştirmek için rutin seferlerinin bitmesini beklediler.

Saat 01.00 itibariyle tramvay seferlerinin bitmesi sonrası vinç yardımıyla tramvayın raylara yerleştirileceği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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İBB'de yine tramvay vakası... Raydan çıkan Kabataş-Bağcılar tramvayı bulunduğu yerden kaldırıldı
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