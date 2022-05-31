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Giriş Tarihi: 1.6.2022

İBB’nin 2 zabıtasına 18 yıl hapis istemi

İBB’nin 2 zabıtasına 18 yıl hapis istemi

Eminönü’nde sandığını almak istedikleri ayakkabı boyacısını öldüresiye döven İBB’ye bağlı 2 zabıta memuru hakkında 18 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı

İstanbul Eminönü'nde bir ayakkabı boyacısını darp ettiği iddia edilen İBB'ye bağlı 2 zabıta memuru hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 2021 yılının Şubat ayında meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, olayı ihbar eden avukat Üsame Ceran'ın savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesine yer verildi. Avukat Ceran dilekçesinde olay günü Eminönü'nden Unkapanı'na gittiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bir zabıta aracı önünde bağrışmalar duydum. Bir vatandaşın yerde yattığını ve bir zabıta memurunun kendisini tekmelediğini gördüm. Vatandaşların olaya tanık olduğunu fark eden zabıta memurları apar olay yerinden uzaklaşırken, telefonumla zabıta aracının fotoğrafını çektim ve vatandaşın yanına gittim. Mağdur yerde kıvranıyor ve feryat ediyordu. Hemen 112 ve 155'i aradık. Olayı sosyal medyadan paylaşmamın ardından İBB Beyaz Masa Koordinatörlüğü bana ulaştı ve gereğinin yapılacağını belirtti. Şahıslar hakkında kamu davası açılmasını talep ederim."

AĞIR DERECEDE KEMIK KIRIKLARI
Şikâyetçi Bahadır Aba ise zabıtalar tarafından öldüresiye dövüldüğünü belirterek "Olay günü ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Sandığımı istediler, vermedim. Bunun üzerine beni darp ettiler. Olay yerinden geçen bir avukat fotoğrafımı çekmiş. Okmeydanı Hastanesi'nde 2 defa ameliyat oldum" diye konuştu. Adli Tıp Kurumu raporunda Bahadır Aba'da saptanan kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede cumhuriyet savcısı, zabıta memurları Gökhan Y. ile Yıldıray Y.'nin 'kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle ağır yaralama' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

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İBB’nin 2 zabıtasına 18 yıl hapis istemi
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