İBB’nin sahil güçlendirme çalışmasında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSPARK'ın kullandığı Ortaköy'deki sahil şeridinde yaklaşık bir yıldır süren yapı güçlendirme çalışması yapılan sahilde fore kazık çakıldığı sırada çökme meydana gelmiş ve 6 aylık işçi Kenan İpek düştüğü denizden sağ çıkarılamamıştı.

Çalıştığı sahilde çökme sonucu hayatını kaybeden bir kız çocuk babası Kenan İpek, savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış ve yapılan otopsi sonrası Memleketi Konya'ya gönderilmişti.

İstanbul Ortaköy'de çalıştığı şantiyede hayatını kaybeden 39 yaşındaki bir çocuk babası Kenan İpek memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi Belkaya Köyünde cenaze töreni düzenlendi. İBB'nin Ortaköy Açık Otoparkı, 'Kıyı Yapısı Güçlendirme İnşaatı' çalışmalarında hayatını kaybeden Kenan İpek'in cenazesine iş arkadaşları da katıldı. Kenan İpek öğle namazına müteakip gözyaşları arasında toprağa verildi.