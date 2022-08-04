İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show yeni sezon ne zaman başlayacak?

İbo Show yayından kaldırıldı iddiası gündemde! Geçtiğimiz sezon final yapmış ve Eylül ayında yeni sezonda Star Tv ekranlarında olması beklenen İbo Show programının yayından kaldırılacağı iddiası magazin gündemine oturdu. İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra seyircisi ile buluştuğu müzik programının yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. İbo Show yeni sezonun ne zaman ekranlarda olacağı belli olmazken konu ile ilgili resmi açıklama ise henüz gelmedi.
İBO SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İbo Show yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
İBO SHOW YAYINDAN KALDIRILDI MI?
İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra sunduğu eğlence ve magazin programı İbo Show'un yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor. Konu ile ilgili bazı iddialar gelse de resmi açıklama henüz yapılmadı. İbo Show'un yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusu oldu…