İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show yeni sezon ne zaman başlayacak?

İbo Show yayından kaldırıldı iddiası gündemde! Geçtiğimiz sezon final yapmış ve Eylül ayında yeni sezonda Star Tv ekranlarında olması beklenen İbo Show programının yayından kaldırılacağı iddiası magazin gündemine oturdu. İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra seyircisi ile buluştuğu müzik programının yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. İbo Show yeni sezonun ne zaman ekranlarda olacağı belli olmazken konu ile ilgili resmi açıklama ise henüz gelmedi.