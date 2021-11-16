İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı 12 yıl hapis cezası aldı

Bolu'da 13 Eylül 2020 tarihinde Anadolu Otoyolu'nda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında otomobili durdurulan ve iç çamaşırında 6 parça halinde 291,56 gram eroin bulunan Abdullah Özbek (33) yargılanmasına devam edildi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu madde ticareti suçundan" tutuklu yargılanan Abdullah Özbek ve avukatı katıldı.

Avukatının savunmasının ardından son sözü sorulan Abdullah Ö, uyuşturucu ticareti yapma kastı olmadığını savunarak, "Bu maddeyi kullanmak için yanımda bulundurdum. Kullanımının kolay olması için paketler halinde muhafaza ediyordum. Cezaevindeyken babamı kaybettim. Annem de rahatsızdır. Bu hususlar göz önünde alınarak beraatımı, aksi durumda ceza ile birlikte tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerinde bulunan uyuşturucu miktarının kullanım sınırları üzerinde olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle Abdullah Özbek'in 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.