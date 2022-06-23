İçimizdeki Ateş canlı izle: İçimizdeki Ateş 1.ilk bölüm hemen full izle ATV’de

ATV'nin yepyeni dizisi İçimizdeki Ateş bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği dizinin ilk bölümünde Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır. Heyecanlı olayların yaşanacağı İçimizdeki Ateş 1.bölüm canlı izle ekranı ile ATV'de!
İçimizdeki Ateş 1. bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açılıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ATV dizisinin ilk bölümünü link aktif şekilde izleyebilirsiniz.
Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır. Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir. En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz. Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?