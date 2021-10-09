İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Hakkari’den seslendi: Sokaklarda kahkaha, evlerde huzur eksik olmayacak

Dün sabah saatlerinde Hakkari'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ilde devam eden yatırımları yerinde inceledi. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'tan şehirdeki projeler ve yatırımlar hakkında bilgiler alan Ersoy, Merzan Mahallesi'ndeki Gola Züryan sosyal tesislerinde incelemelerde bulundu. Kent Park'ta düzenlenen 3. Spor Şenliğine katılan Bakan Mehmet Ersoy, gençlerin basketbol turnuvasını izledi, ailelerle sohbet etti.

SOKAKLARDA ARTIK SANAT VAR

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile birlikte Kültür ve Sanat Sokağı'nda yürütülen çalışmaları inceleyen Bakan Mehmet Ersoy, asfaltla yenilenen mahalle yollarını gezdi. Bakan Ersoy, "Değişim ve dönüşüm projeleriyle Hakkari'ye birçok hizmetin gerçekleşmesine ve halkımızın gülen yüzüne gururla şahitlik ediyoruz. Sosyal belediyeciliği Hakkari'miz de yaşatıyoruz. Sokaklarımız da artık sanat var, spor var, huzur var. Bu topraklarda, vatandaşlarıma, ailelerimize, gençlerimize, çocuklarımıza kazandıracağımız çok şey var." dedi.

HALAY ÇEKTİ

Akşam saatlerinde Vali İdris Akbıyık ile birlikte Onur- Münevver Yalçın çiftinin nişan törenine katılan Vali Akbıyık, çiftle birlikte halay çekti. Çifti tebrik eden ve aileyle sohbet eden Bakan Ersoy, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Ersoy paylaşımının altına "Bölge insanımıza kan ve göz yaşından, evlat acısı ve hasretinden başka hiçbir şey yaşatmayanlar bir daha huzurumuzu bozamayacaklar. Artık hep güleceğiz inşallah" notunu iliştirdi.