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Giriş Tarihi: 5.3.2023 10:39 Son Güncelleme: 5.3.2023 10:48

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Hep birlikte aşacağız”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy; 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketinin üzerinden bir ay bile geçmeden bölgedeki yaraların büyük oranda sarıldığını söyledi.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Hep birlikte aşacağız”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde büyük yıkım olmuş, 44 binin üzerinde de can kaybı yaşanmıştı. Afetin üzerinden 29 gün geçerken, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle hayat bazı kentlerde normale dönmeye başladı.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmaları yakından takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, depremin yol açtığı tahribatların giderilmesi işin sahada hummalı çalışmalar yürütülürken, çadır ve konteyner kentlerin kurulumunun da büyük bir titizlilikle sürdürüldüğünü söyledi. Eşi Rabia Laçin Ersoy ile birlikte depremde zarar gören İslahiye ilçesinin köy ve mahallelerinde incelemelerde bulunan ve depremzedelerle bir araya gelen Bakan Ersoy, "Yaralarımızı birlikte saracağız, devlet millet el ele ayağa kalkacağız" dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çalışmamaların başlatıldığını söyleyen Bakan Ersoy, "Depremin yıkıma sebep olduğu illerde hasar tespit çalışmaları devam ederken diğer yandan da bölgede yapılacak konutlara ilişkin de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Deprem bölgesinde görevlendirilen 41 valimizin yanısıra 426 belediyemiz bölgede canla başla mücadele veriyor. Asrın felaketinden bahsediyoruz. Rabbim böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın inşaallah Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Hep birlikte aşacağız”
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