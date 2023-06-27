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Giriş Tarihi: 27.6.2023 00:04 Son Güncelleme: 27.6.2023 00:06

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan bayram ziyaretleri için Çanakkale'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Çanakkale'ye gitti. Turan, "Yeni dönemde, ülkemizde İçişleri Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlıkta hizmet etme imkanı buluyoruz. Tüm ülkemizi imar etmek için, güvenliği, huzuru için, jandarmasıyla, polisiyle, valiliğiyle, kaymakamlığıyla hep beraber omuz omuza çalışacağız" dedi.

AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan bayram ziyaretleri için Çanakkale’de

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Bülent Turan, gazetecilere, bayram ziyaretleri dolayısıyla memleketi Çanakkale'ye geldiğini söyledi.

Yeni görevi sonrası ilk ziyareti Çanakkale'ye yaptığını hatırlatan Turan, "Havalimanında karşılamaya gelerek bizleri mahcup ettiniz. Allah bizi size layık kılsın. Yeni dönemde ülkemizde İçişleri Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlıkta hizmet etme imkanı buluyoruz. Tüm ülkemizi imar etmek için, güvenliği, huzuru için, jandarmasıyla, polisiyle, valiliğiyle, kaymakamlığıyla hep beraber omuz omuza çalışacağız." diye konuştu.

Bayram münasebetiyle kente geldiğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"İnşallah arife günü bir aksilik olmaz ise önce Çanakkale Valiliği, ardından il başkanlığımızın açık havada tertip ettiği bir halk buluşmasına eşlik edeceğiz. Daha sonra Çanakkale Belediye Başkanımızı ziyaret edeceğiz. İl Jandarma Komutanlığımızı ve İl Emniyet Müdürlüğümüzü de ziyaret edeceğiz. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibiyle bir araya geleceğiz. Kontrol noktalarında ekiplerimizin bayramını kutlayacağız. Halkımızın bayram ziyareti içerisinde kazasız, belasız evlatlarına ulaşması için tedbirleri yerinde görmeye çalışacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyorum. Bayramı üzüntüsüz, kazasız değerlendirmeye davet ediyorum ve şimdiden bayramınızı kutluyorum."

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve beraberindekiler daha sonra Lapseki ilçesine geçip Kordon Boyu'nda yürüyüş yaptı, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan bayram ziyaretleri için Çanakkale'de
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