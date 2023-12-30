İçişleri Bakanı Yerlikaya tedbirleri açıkladı: Yılbaşında 200 bin personel sahada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada yeni yılı huzur ve güvenle karşılayabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Yılbaşı gecesi alınacak tedbirler kapsamında; Jandarma 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç, 265 drone'la; emniyet 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği; sahil güvenlik 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak" dedi. Ayrıca vatandaşların can ve mal emniyeti için hizmette olduklarının üzerinde duran Yerlikaya, "2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun" şeklinde mesaj paylaştı.Valilikte düzenlenen basın toplantısında yılbaşında alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yılbaşında emniyet 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel ile görev yapacak. Jandarma 894 tim ve 5 bin 996 personel, sahil güvenlik 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personel, sağlık ekipleri İstanbul genelinde 224 istasyonda 1157 sağlık personeli ile hizmet verirken gıda denetimleri sürecek, 39 ilçemizin tamamında denetimler olacak" dedi.İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde otobüslerin ücretsiz olacağı açıklandı. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yoğun hatlarda oluşabilecek talepler için ek seferler konuldu. İBB meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda her yıl resmi tatillerde olduğu gibi pazarı pazartesiye bağlayan gece ve pazartesi günü İstanbul'da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek. Barış SAVAŞ/SABAH