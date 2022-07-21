İçme suyundan 100 kişi zehirlendi

Bolu'nun 709 nüfuslu Çaydurt Yuva köyünde, içme suyundan zehirlenme vakaları sürüyor. Son 10 günde içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 100'e ulaştı. Karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikâyetleriyle hastaneye başvuran 47'si yetişkin, 53'ü çocuktan 14'ü yoğun bakıma alındı. 43 hastanın tedavisi devam ederken, 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edildi. Çocuklardan, kanlı ishal ve bu ishale bağlı böbrek yetmezliği oluşan 6'sının tedavisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji servislerinde devam ediyor. Olayın ardından harekete geçen yetkililer, suyu kesip depoyu temizledi. Zehirlenmenin neden kaynaklandığı araştırılıyor. Zehirlenmelerin, Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) adı verilen hastalığa sebep olduğu ve hastalığın anemi ve böbrek yetmezliğine yol açtığı belirtildi. Ankara'da tedavileri süren çocuklardan Cemre Mazakoğlu'nun (6) annesi Şükriye Mazakoğlu, "Önce ateşi çıktı, sonra karnında kramp şeklinde ağrılar oldu. Kusmasının ardından kanlı ishal olunca hastaneye götürdük. Yoğun bakıma alındı. Diyaliz gerektiğini söylediler ve Ankara'ya sevk ettiler. Şu an bilinci açık ama halüsinasyon görüyor. Ayrıca insanları çift ya da bulanık görüyor" dedi. Elif Naz Arslan'ın (9) annesi Huri Arslan ise, "Genel olarak çocukları çok etkiledi. Kızım yoğun bakımda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.