Haberler Yaşam Haberleri İçme suyundan 100 kişi zehirlendi
Giriş Tarihi: 22.7.2022

İçme suyundan 100 kişi zehirlendi

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
İçme suyundan 100 kişi zehirlendi
Bolu'nun 709 nüfuslu Çaydurt Yuva köyünde, içme suyundan zehirlenme vakaları sürüyor. Son 10 günde içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 100'e ulaştı. Karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikâyetleriyle hastaneye başvuran 47'si yetişkin, 53'ü çocuktan 14'ü yoğun bakıma alındı. 43 hastanın tedavisi devam ederken, 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edildi. Çocuklardan, kanlı ishal ve bu ishale bağlı böbrek yetmezliği oluşan 6'sının tedavisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji servislerinde devam ediyor. Olayın ardından harekete geçen yetkililer, suyu kesip depoyu temizledi. Zehirlenmenin neden kaynaklandığı araştırılıyor. Zehirlenmelerin, Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) adı verilen hastalığa sebep olduğu ve hastalığın anemi ve böbrek yetmezliğine yol açtığı belirtildi. Ankara'da tedavileri süren çocuklardan Cemre Mazakoğlu'nun (6) annesi Şükriye Mazakoğlu, "Önce ateşi çıktı, sonra karnında kramp şeklinde ağrılar oldu. Kusmasının ardından kanlı ishal olunca hastaneye götürdük. Yoğun bakıma alındı. Diyaliz gerektiğini söylediler ve Ankara'ya sevk ettiler. Şu an bilinci açık ama halüsinasyon görüyor. Ayrıca insanları çift ya da bulanık görüyor" dedi. Elif Naz Arslan'ın (9) annesi Huri Arslan ise, "Genel olarak çocukları çok etkiledi. Kızım yoğun bakımda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır? TOKİ 2022 ucuz konut başvuru başvuru şartları ve ev fiyatları!
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Son dakika: İstanbul'da tahıl koridoru imza töreni! Başkan Erdoğan ve Guterres de katılacak...
Son Dakika Deprem Haberi Balıkesir'den geldi! istanbul ve çevre illerde de hissedildi! 22 temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Gençlerden İBB’ye dikey bahçe tepkisi: Buralar eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti
Büyük Marmara Depremi yaklaşıyor! İstanbul'da hangi bölgeler tehlike altında? Uzman isim SABAH'a anlattı...
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
İçme suyundan 100 kişi zehirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA