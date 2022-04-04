İcra ile çocuk teslimi son buldu

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin İcra Müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine ilişkin uygulama yerine Adalet Bakanlığı'nca kurulan "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri" tarafından yerine getirilmesine yönelik uygulama başladı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından çalışmaları sona eren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ, Uşak olmak üzere toplam 11 ilde çocuk teslim mekânları oluşturulup kullanıma hazır hale getirildi. 2022 yılı sonuna kadar bütün il ve ilçelerde çocuk teslim merkezlerinin kurulması planlanıyor.