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Giriş Tarihi: 21.1.2022 07:57

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

DHA
İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun 07.45'teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO
Yenikapı-Yalova - 07.45
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
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