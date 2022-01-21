İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

İDO'nun 07.45'teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.
İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
İDO
Yenikapı-Yalova - 07.45
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)