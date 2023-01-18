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Giriş Tarihi: 18.1.2023 07:33

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferler iptal edildi.

İHA
İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler, "07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) için iptal edilen seferler, "Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:45" şeklinde açıklandı.

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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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