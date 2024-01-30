İdrarıyla dişlerini fırçalayan fenomen dehşete düşürdü! "Beyazlatıyor" dedi, sosyal medya birbirine girdi...

Dişlerinin sararmasıyla mücadele etme şekliyle mide bulandıran bir bilgiye imza atan genç kadın, sosyal medyada büyük dikkat çekti. Diş macunu yerine idrarını kullanan kadın, öncesinde "idrar tahlili" yaptırarak bir sorun olup olmadığına dair teyit aldıktan sonra dişlerini beyazlatmak için bu yöntemi uyguladığını anlattı.

Bir kavanoza doldurduğu idrarına diş fırçasını batırarak dişlerini fırçalamasının ardında kendince bir sebep bulunuyor. İçeriğindeki "amonyak" sayesinde dişlerinin beyazladığını iddia eden kadın, yüzlerce tepki aldı.

Antik dönemlerde de bu fikrin uygulandığını söyleyen kadın, onlarca tepkiye rağmen işlemi devam ettiriyor gibi görünüyor. "Her saniyesinde midem bulandı", "Daha saçma bir fikir görmedim" yorumları ile onlarca tepki aldı.

Bu işlemin hem hijyen hem de sağlık şartlarını büyük oranda tehdit etmesi, sosyal medyada verilen birçok bilginin aslında ne denli kontrolsüz olabileceğini de gözler önüne serdi.