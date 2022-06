İETT 9 bin kişilik Darüşşafaka’ya hizmeti kesti

İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Her gün yanan, arızalanan ve yolda kalan otobüsler nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliği hiçe sayılıyor. Kentteki toplu taşıma sistemini sadece 2.5 yılda çökerten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, iptal edilen seferler ve gelmeyen araçlar nedeniyle de vatandaşları zor durumda bırakıyor.Ulaşım konusunda eleştirilen İBB yönetimine bir tepki de Sarıyer'in Darüşşafaka mahallesinden geldi. Vatandaşlar AK Parti döneminde düzenli olarak gelen otobüslerin Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduktan sonra gelmediğini söyledi. Aslıhan Türel isimli vatandaş, Ekrem İmamoğlu ve İETT'ye tepki gösterdi. Türel, "İETT ile uğraşmaya karar verdim. Böyle rezalet bir yönetim olamaz. CHP'nin kendi kalesi olan 9 bin kişilik mahallede otobüs yok. AK Parti zamanında sürekli olan otobüslerin saatleri seçim sonrası iptal edildi. Şimdi saatte bir olan otobüs ya bozuk, ya gelemiyor" dedi.Yaşlı insanların, toplu taşıma aracı olmadığı için her gün yarım saatlik yokuşu tırmanmaya çalıştıklarını aktaran Aslıhan Türel, "Şu an yine yaşlı insanlar büyük yokuşu tırmanmaya çalışıyor. Herkesin canı burnunda ve lanet okuyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İETT bu seçim işiniz zor. Oy deponuz çantada keklik değil artık. Alternatif arıyoruz" dedi.Kullandığı otobüsü de gösteren Türel, "Bugün de otobüs mazot akıtıyor. Şoför, mağduriyet olmasın diye yola çıktı hayırlısı. Bakalım nerede duracak. Sarıyer Belediyesi sana da sıra gelecek. Büyük ve biraz gelişmiş kasabaya çevirdiniz burayı" şeklinde konuştu. Cengiz Şahin adlı bir vatandaş ise "Aynı şekilde bizim bindiğimiz hattı çok fazla uzattıkları için az gelen otobüsler sayesinde pestil şeklinde yolculuk ediyoruz. Ton balığı kutuda bizden daha rahattır" diyerek İBB yönetimine sitem etti.