İETT için bir yılda 756 bin şikâyet geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dünkü toplantısına, AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar'ın açıklamaları damga vurdu. Kaynar, şunları söyledi:2013-2017 arası dönemde 2 bin 250 adet otobüs alınmış. Yıllık 275 adet ortalama otobüs alınırken, 2019-2023 döneminde toplamda 344 adet alınmış. Yıllık 86 adete denk geliyor. Ulaşımda 344 tane otobüs almışlar ama 264 tane otobüs de yanarak ve hurdaya çıkarak İETT'nin envanterinden çıkartılmış. 264 adet otobüs, 344 eksi 264 kalan bakiyeyi hesaplayın.İETT'nin sistemine vatandaş tarafından iletilen şikayet sayısı 756 bin 13 adet. Aslında tablolar bütün veriler, her şeyi ortaya koyuyor ama tabi buraya çıkıp çok farklı şeyler söylenebilir.CHP'Lİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni yıla 155 milyar TL borçla girmişti. İBB yönetimi, yeni dönemde de belediye meclisine iç ve dış borçlanma talepleriyle geldi. CHP grubunun çoğunluğu elde ettiği İBB Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu'na, 4 milyar 200 milyon TL iç ve 8 milyar 136 milyon 757 bin 395 TL değerinde 250 milyon 361 bin 766 ABD Doları dış borçlanma yapmasına yetki verdi. İBB'nin, 2019 yılında, devam eden projelerle birlikte 2036 yılına kadar toplam 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira iç ve dış borcu bulunuyordu.