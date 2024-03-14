İETT otobüs şoförünü kalbinden bıçakladı

Başakşehir'de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken, şoför M.K., ağır yaralandı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 79K hattında çalışan seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Aracını otobüsün önüne kırarak durduran şüpheli, elindeki bıçakla İETT otobüsünün şoförü M.K.'ya saldırarak kalbinden bıçakladı. Otobüsteki diğer yolcular dehşete düşerken saldırgan, aracına binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.