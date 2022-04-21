İETT otobüslerinden bir günde iki kaza

İstanbul'da son günlerde gündemi meşgul eden İETT otobüsü kazalarına dün iki yenisi daha eklendi. Kağıthane Seyrantepe'de, 4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen ve içinde yolcu bulunan 34 ZP 3826 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Ebamüslüm Akdaşlı, kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden 6 araca çarparak kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Beykoz'da da Barış Manço Caddesi'nde Sait Sefa Aydın'ın kullandığı 34 TN 2009 plakalı İETT otobüsü, Kanlıca Mezarlığı civarında kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direklerine ardından ağaçlık alandaki kayalara çarptı. Kazada otobüs şoförü ile araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.