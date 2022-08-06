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Giriş Tarihi: 6.8.2022

İETT otobüsü 2 araca çarptı: 1 yaralı

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İETT otobüsü 2 araca çarptı: 1 yaralı
İstanbul'un bakımsızlıktan çöken toplu taşımasında yine bir faciadan dönüldü. Boğazköy Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde dün 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü, bir panelvan ve bir otomobil ile trafik ışıklarında çarpıştı. Kazada otomobildeki yabancı uyruklu hamile kadın yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan İBB'nin aldığı yeni metrobüslerden biri daha dün Cevizlibağ'da arızalandı. Motorundan dumanlar yükselen araca sürücü yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Metrobüs daha sonra çekici yardımıyla Edirnekapı'daki garaja çekildi.

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İETT otobüsü 2 araca çarptı: 1 yaralı
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