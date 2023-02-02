İETT otobüsü bu kez durakta dehşet saçtı: 1 ölü

İstanbul'da alarm veren toplu ulaşım sistemi bir kişinin daha canına mal oldu. Edinilen bilgiye göre, E-5 yan yol Metroport AVM önünde Sefer B. yönetimindeki 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü, kaldırıma çıkarak önce otobüs durağındaki yolculara, ardından bir minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) adlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev, Cezayir uyruklu Messaouda Mariche, Fatma Oruç, Fehim Aydın ve Yeter Baygın yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rzayev'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Özel halk otobüsünün sürücüsü Sefer B. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Kaza yerine gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Şoförün yavaş geldiği ama içerideki arkadaşların deyimiyle uyuduğu söyleniyor. Tabii bunlar, yolcu ve minibüsçü arkadaşların dedikleri. Yavaş yavaş geliyor, kaldırıma vuruyor, sonra da köşedeki minibüse vuruyor ve öyle duruyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen vatandaşlarımızdan birkaç tanesi otobüsün altında kalıyor" dedi. Öte yandan sürekli kazalarla gündeme gelen İETT, vatandaşların canını hiçe sayıyor. Bakımları yapılmayan otobüsler sık sık kaza ya da arıza yapıyor, yanıyor. Bu nedenle yaşanan kazaların faturası ağır oldu. Son bir yıldaki kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 356 kişi de yaralandı.Bahçelievler'deki kazanın ardından bir metrobüs de alev alev yandı. Bakırköy-İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular durakta tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.