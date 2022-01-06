İETT otobüsü durağa daldı: 2 yaralı

Eyüpsultan'da İETT otobüsünün, durağa çarpması sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 08:30 sıralarında Eyüpsultan Hz. Halid Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa - Şişli seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen S.G. ve H.B. yaralandı. Otobüsün çarpmasıyla S.G.'nin ayağı otobüsün altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan S.G, itfaiye tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, İETT sürücüsü gözaltına alındı.