İETT otobüsü hareket halindeyken yandı

İstanbul'da bir İETT otobüsü daha bakımsızlıktan dolayı içerisinde yolcuların bulunduğu sırada hareket halindeyken yanmaya başladı. Eyüpsultan'da yaşanan İETT otobüs yangının da şoförün dumanı fark etmesi ile birlikte olası bir felaket engellenmiş oldu. Bayramın son günü Eyüpsultan'da yolcuları ile seyir halinde olan ETT otobüsünün motoru aniden yanmaya başladı.

İETT otobüsünde meydana gelen yangında başka araç sahiplerinin dumanı fark ederek şoförü uyarması sonucu yangın daha da büyümeden şoför tarafından yolcular tahliye edildi. Yangın daha da büyüyüp otobüsü sarmadan yolcular tahliye edilerek itfaiye den yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri İETT'in arkasında bulunan motor kısmına hemen müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.