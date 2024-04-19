İETT otobüsü kaza yaptı! Yolda uzun araç kuyruğu oluştu

D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde Ankara istikametinde ilerleyen 34 LD 0367 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü S.Y, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Geriye doğru kayan otobüsün bir kısmı yan yola girerken, bir kısmı da D-100 kara yolunu kapattı.

Otobüsteki yolcuların tahliye edildiği kazada bir kişi hafif yaralandı. Yaralının kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.