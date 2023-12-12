İETT otobüsü kazası: Şoförün uyuduğunu fark ettim!

"İKİNCİ UYARIMIN ÜZERİNDEN 3-4 DAKİKA GEÇTİKTEN SONRA KAZA MEYDANA GELDİ"

Duruşmada, otobüste bulunan yolculardan Yılmaz İnceyol tanık olarak dinlendi. İnceyol ifadesinde, "Otobüse Topkapı'dan bindim. İncirli'ye çıkarken şoförün uyuduğunu fark ettim uyardım, birşey demedi. Birkaç dakika telefon görüşmesi oldu. Trafik olduğundan yavaş ilerliyorduk. İncirli durağını geçtikten sonra sanığın yine gözünün kapandığını gördüm, ikinci kez uyardım, gözlerini açıp yola devam etti. Ben daha sonra telefonumla ilgilendim. İkinci uyarımın üzerinden 3 ya da 4 dakika geçmişti ki, Bahçelievler durağına yanaşırken kaza meydana geldi. Gürültüyü duymamın ardından baktığımda insanların kaldırımda kaçıştığını gördüm, ben de şoka girdim. Ben yaralanmadım yalnızca kafamı cama vurdum. Otobüs durağa doğru giderken durakta bekleyen otobüsü sıyırdı, kaldırıma vurduktan sonra hızlanıp durağa daldı" dedi. Tanık ifadesini kabul etmeyen şoför Baldan, kendisini uyuklama sebebiyle uyaran birinin olmadığını söyledi. Mahkeme, kazada sanığın kusur durumuna ilişkin ve olayın 'Bilinçli taksir' yönünden meydana gelip gelmediğine yönelik rapor hazırlanması için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.