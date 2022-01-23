İETT otobüsünde can pazarı: 10 yaralı

İstanbul'da bakımsızlık nedeniyle arıza ve kazalarıyla gündemden düşmeyen İETT otobüslerinde dün de olası bir facia ucuz atlatıldı. Boğazköy Mahallesi-Bakırköy seferini yapan İETT otobüsünün sağ ön lastiği Sefaköy'de patladı. Bariyerleri aşan otobüs, Atatürk Havalimanı'nın demir korkuluklarına yaslanarak durabildi. Kazada şoförle birlikte 10 kişi yaralandı. Öte yandan Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine seyir halindeki metrobüsün motor kısmından, Cevizlibağ Durağı'na geldiği sırada duman çıkmaya başladı. İçeriye duman dolması üzerine aracı durduran sürücü, yolcuları indirdi. Metrobüs, daha sonra parka çekildi.