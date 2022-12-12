İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa 1 yıl hapis cezası

İstanbul'da İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde 26 Ekim 2020 tarihinde mastürbasyon yaptığı iddia edilen 44 yaşındaki Mehmet Rahmi Ö. yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Görüntüleri çeken Pınar Ç.'nin şikayeti üzerine Beşiktaş Meydan'ındaki otobüs duraklarında otobüsten indiği sırada gözaltına alınmıştı. Emniyette, 5'i cinsel taciz, 1'i hayasızca hareketler olmak üzere toplamda 7 ayrı suç kaydı bulunan Mehmet Rahmi Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 'cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

CİLT HASTALIĞI BAHANESİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya taraflardan katılan olmadı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Pınar Ç.'nin olay sırasında otobüsün arka kısmında oturduğunu, otururken aynı hizada ve diğer tarafa da sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün oturduğunu aktardı. Sanığın bir süre sonra müştekiye bakarak kıyafeti üzerinden teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı, her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de müştekiye bakarak eylemde bulunduğu kaydedildi.

SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA

Mütalaada ayrıca, müştekinin 'cinsel taciz' eylemini ispat etmek amacıyla telefonuyla sanığın eylemini çektiği ve bu sebeple sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

1 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.