Elde edilen bilgiye göre, Otogar Hal kavşağı mevkiinde 34 TP 5886 plakalı İETT otobüsünün şoförü Mustafa Karabulut ile bir ambulans sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Karşılıklı atışmalardan sonra şoförler araçlarına geri döndü ancak bir süre sonra araç içerisinde karşılıklı atışmalar devam edince tartışma bu kez kavgaya döndü. Araçlarından inen şoförlerden İETT sürücüsü ambulans şoförüne peş peşe yumruklar atmaya başladı. Çılgına dönen İETT şoförünü ayırmak için araya sağlık personeli ve otobüsteki yolcular girmek istedi.

İETT şoförü ambulans şoförünü darp etti | Video



Uzun süre ambulans şoförünü yumrukla darp eden İETT sürücüsü, ambulanstaki diğer sağlık personelleri ve otobüs yolcuları tarafından ayrıldı.

Olayın sosyal medyaya yansıması sonrasında İETT şoförü Karabulut hakkında idari soruşturma başlatıldığı, soruşturma sonuçlanana kadar görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.