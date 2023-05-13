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Giriş Tarihi: 13.5.2023 10:30

İETT şoförü yolcu ile tartıştı: Kontak kapattı!

İstanbul Ataşehir'de yolcu ile tartışan İETT şoförü kontak kapattı. Bir süre otobüsü hareket ettirmeyen şoföre diğer yolcular tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
İETT şoförü yolcu ile tartıştı: Kontak kapattı!

Olay, dün sabah saatlerinde Ümraniye'den Üst Bostancı'ya seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcunun küfür ve hakaret ettiğini öne süren İETT şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine İETT şoförü, otobüsü bir süre hareket ettirmedi. Otobüsteki diğer yolcular araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bir kadın yolcu işe geç kaldığını söyleyerek 'Devam edebilir misiniz sizin istop etme lüksünüz yok, kavganızı dışarıda yapar mısınız' diyerek tepki gösterdi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sefere devam etmeyen İETT şoförü ile yolcu arasında yaşanan tartışma görülüyor. Tartışmaya dahil olmayan başka bir yolcu şoföre, acelesi olduğunu, yola devam etmesi gerektiğini söylüyor.

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İETT şoförü yolcu ile tartıştı: Kontak kapattı!
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