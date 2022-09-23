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Giriş Tarihi: 24.9.2022

İETT şoföründen kadın yolcuya skandal hareket

İETT şoföründen kadın yolcuya skandal hareket
Bahçelievler'de bir kadın yolcu, İETT şoförüne otobüsün gideceği yerden geçip geçmediğini sordu. O sırada sinirlenen İETT şoförü, kadın yolcuya "Başka otobüslere sormayın, gelin bana sorun" diye tepki gösterdi. Tepki görünce otobüsten inen kadın yolcu, otobüsün plakasını çekmek için cep telefonunu çıkardı. Kayda giren kadın yolcuya İETT şoförü, el hareketi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İETT'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba davranışı kameralara yansıyan Özel Halk Otobüsü şoförünün toplu taşıma sertifikası iptal edilmiştir" denildi.

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İETT şoföründen kadın yolcuya skandal hareket
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